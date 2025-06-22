Путем Одиссея и Ясона

Путем Одиссея и ЯсонаГлава «Роснефти» Игорь Сечин обозначил в ходе ПМЭФ перспективы развития мировой экономики и энергетики
Петербургский международный экономический форум давно уже перерос формат обычной площадки делового общения и стал территорией поиска смыслов. Иными словами, его функция – это не только и не столько установление новых связей, подписание многомиллиардных соглашений, сколько совместное определение контуров будущего, выработка путей глобального роста. Очень часто грядущее можно разглядеть не в смелых прозрениях писателей-фантастов, а в древних легендах. Те самые смыслы вечны и любят возвращаться к нам в новом облике на разных стадиях развития цивилизации. Этот тезис был наглядно продемонстрирован в выступлении на ПМЭФе главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина. Само название его доклада соединило в себе два самых популярных античных мифа – о плавании аргонавтов и о возвращении домой хитроумного царя Итаки – и звучит так: «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».
Что же общего между древнегреческими мифами и окружающей нас действительностью? Прежде всего, наверное, это большое количество опасных и вместе с тем неясных угроз, которые подстерегали древних мореплавателей и ныне подстерегают мировую экономику в целом и глобальный ТЭК в частности. Подобно тому, как храбрый Одиссей оказался в плену у жестокого Циклопа, пожирающего его спутников, так же и мировая экономика сегодня стала заложником ничем не обеспеченного доллара и растущего внешнего долга США. «В результате ипотечного кризиса 2008 г. финансовый сектор оказался на грани краха. Чтобы спасти его, в мире был напечатан эквивалент $35 трлн. В результате такой политики Запада большая часть мира сегодня сидит на «долговой игле». Общий уровень долга промышленно развитых стран, включая долг негосударственного сектора, находится на запредельном уровне, приближаясь к 300% ВВП», – отметил в своем докладе Сечин.
По сути, сегодня ведущие мировые экономики вынуждены лавировать между Сциллой растущего государственного долга и Харибдой новых тарифных ограничений. И даже трудно предсказать, какая из этих двух скал может оказаться опаснее и губительнее. Как напоминает глава «Роснефти», в мировой истории имеется множество примеров того, как великие державы переживали катаклизмы из-за чрезмерно госдолга. Это, к примеру, габсбургская Испания в XVII веке и французская монархия в XVIII-м, а также Османская и Британская империя в XX веке. А Людовик XVI, кстати, поплатился за любовь жить в долг своей головой.
Сегодня росту госдолга западных держав способствует также повышающийся уровень милитаризации экономик. «В этом году страны НАТО приступили к разработке соглашения об увеличении военных расходов до 5% ВВП к 2032 г. Их ничем не обеспеченный рост усугубит и без того непростую фискальную ситуацию этих стран», – говорится в докладе.
В свою очередь, торговые ограничения, устанавливаемые в последнее время Соединенными Штатами, ведут к разрыву цепочек, созданию дефицита и инфляции. Правда, Китай с успехом ведет свой корабль в обход этой грозной скалы – как подчеркнул Сечин, Поднебесная почти не заметила введенных Вашингтоном тарифных ограничений.
В свою очередь, глобальная энергетика также столкнулась с серьезной угрозой – сладкой песней сирен, повествующей о завораживающих сказочных перспективах зеленой энергетики. Она призывает кормчих – тех, кто определяет судьбу мирового ТЭК – выпустить из рук руль, нацеливающий на правильный курс. В результате корабль энергетического комплекса может быть выброшен на скалы тотального энергодефицита.
У современных «сирен» в репертуаре много разных песен, к примеру о невероятных возможностях водородной энергетики. Конечно, в отличие от спутников Одиссея, не стоит затыкать уши, ибо, как подчеркивает Сечин, «новая энергетика должна стать синтезом традиционных и альтернативных источников». Но важно взвешенное и критическое отношение к назойливым сладкозвучным песням. «Поиск новых источников энергии никогда не прекращался. Уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода. Однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов. По оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение «зеленого» водородного топлива обойдется в почти $10 трлн к 2050 г., – напоминает глава «Роснефти». Еще более смутным является будущее других предлагаемых альтернатив – например широко обсуждаемой ныне космической солнечной энергетики и термоядерного синтеза.
Поэтому полет фантазии не должен уводить нас от реальности и насущных проблем. «Развитие ВИЭ должно происходить с опорой на существующие, проверенные временем традиционные источники энергии, иначе оно подорвет мировую энергобезопасность», – особо подчеркивается в докладе Сечина. Сегодня 80% мирового энергобаланса обеспечивает ископаемой топливо, в то время как на долю солнечной и ветровой энергетики приходится лишь 6%, несмотря на гигантские инвестиции в эту сферу, уже достигшие $10 трлн. И даже планируемые вложения в объеме $180 трлн (вот где настоящий миф!) вряд ли изменят ситуацию, поскольку возобновляемая энергетика априори уступает традиционной по фундаментальному физическому показателю – плотности энергетического потока, что было убедительно доказано в трудах академика Петра Капицы и целого ряда современных ученых – лауреатов Нобелевской премии. В общем, сказка входит в противоречие с объективной реальностью.
Впрочем, это не означает, что глобальная энергетика должна «закостенеть» в своих нынешних контурах. Существует множество реальных перспектив для внедрения новых видов энергоносителей. Одину из них Игорь Сечин продемонстрировал наглядно – показав участникам и гостям форума колбу с чистейшим синтетическим топливом, полученным «Роснефтью» по новой технологии GTL (Gas to liquids) из угля – такую компания будет внедрять на Таймыре.
Итак, угрозы для мировой экономики и энергетики – не шуточны. Есть ли способ их преодолеть? И где те кормчие, которые способны обойти все препятствия? Здесь полезно присмотреться к опыту Китая. Как справедливо отмечает глава «Роснефти», «уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор». По мнению Сечина. сегодня Китай уже достиг уровня энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости. Более того, в скором времени он может превратиться из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии. При этом Поднебесная умело сочетает использование традиционных и новых источников ресурсов. С одной стороны, доля угля в производстве электроэнергии в КНР ныне составляет около 60%, а в прошлом году были выданы разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. С другой стороны, активно развивается атомная энергетика и сфера ВИЭ. За последние десять лет установленная мощность атомной генерации в стране увеличилась в пять раз и приблизилась к 60 ГВт, а ближайшие годы планируется завершить строительство еще 32 реакторов. Одновременно Китай стал признанным мировым лидером в области альтернативной энергетики, именно там вводится в эксплуатацию наибольший объем новых мощностей солнечной и ветровой энергетики, а также сконцентрировано 70% мирового производства оборудования для «зеленой» экономики.
Древние мифы дают нам еще один важный урок. Урок ответственности за свои поступки и воздаяния – добром за добро и злом за зло. «Добыв руно, аргонавты вернулись в Грецию, однако счастья как не было, так и нет. Но в чем же смысл мифа, если за злом следует только зло, и благие намерения превращаются в свою противоположность? Возможно, смысл в том, что золотое руно, полученное преступным путем, не приносит счастья, а зло всегда порождает зло. Чуда не случится», – резюмирует Сечин. Эта античная мудрость вполне перекликается с более современным популярным изречением: «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!». Да, сегодня в мировой экономике и энергетике попираются многие законы разума и справедливости. Но верх одержит не тот, кто будет подстраиваться под эту несправедливость, а тот, кто сможет заставить других играть по честным и открытым правилам. В этом плане очень уместно звучит знаменитая фраза, которой Игорь Сечин завершил свое выступление: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!».