Путем Одиссея и Ясона

Итак, угрозы для мировой экономики и энергетики – не шуточны. Есть ли способ их преодолеть? И где те кормчие, которые способны обойти все препятствия? Здесь полезно присмотреться к опыту Китая. Как справедливо отмечает глава «Роснефти», «уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы является Китай, на долю которого сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор». По мнению Сечина. сегодня Китай уже достиг уровня энергобезопасности и уверенно движется к полной энергонезависимости. Более того, в скором времени он может превратиться из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии. При этом Поднебесная умело сочетает использование традиционных и новых источников ресурсов. С одной стороны, доля угля в производстве электроэнергии в КНР ныне составляет около 60%, а в прошлом году были выданы разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. С другой стороны, активно развивается атомная энергетика и сфера ВИЭ. За последние десять лет установленная мощность атомной генерации в стране увеличилась в пять раз и приблизилась к 60 ГВт, а ближайшие годы планируется завершить строительство еще 32 реакторов. Одновременно Китай стал признанным мировым лидером в области альтернативной энергетики, именно там вводится в эксплуатацию наибольший объем новых мощностей солнечной и ветровой энергетики, а также сконцентрировано 70% мирового производства оборудования для «зеленой» экономики.