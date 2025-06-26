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Ставка на суверенитет

Выполнение задач достижения технологического суверенитета требует снижения ключевой ставки
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Дискуссия о возможном замедлении экономического роста России и поиске путей для сохранения текущих темпов развития – одна из ключевых новелл традиционно масштабных экспертных обсуждений, которые прошли в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент нашей страны ставит задачу достижения технологического суверенитета. Это будет непросто: за несколько десятилетий подряд мы привыкли жить в условиях глобального мира и глобального рынка.

Тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки, который серьезно отражается на рентабельности предприятий. Целей не достигнуть, если мы не реализуем успешно программу импортозамещения или импортоопережения. Для их реализации необходимо качественное дорогостоящее оборудование, станки. А чтобы продолжить переоборудование и стимулировать развитие отечественной промышленности, нужны доступные кредиты – под 5–10%. По критическим отраслям получилось достаточно успешно перестроить логистические цепочки поставок технологий, оборудования и комплектующих, чтобы не проваливаться. Вместе с тем нам необходимо развивать собственное производство и становиться конкурентоспособными в мире, либо придется отказаться от решения стратегических задач развития экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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