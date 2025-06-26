Ставка на суверенитет

Тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки, который серьезно отражается на рентабельности предприятий. Целей не достигнуть, если мы не реализуем успешно программу импортозамещения или импортоопережения. Для их реализации необходимо качественное дорогостоящее оборудование, станки. А чтобы продолжить переоборудование и стимулировать развитие отечественной промышленности, нужны доступные кредиты – под 5–10%. По критическим отраслям получилось достаточно успешно перестроить логистические цепочки поставок технологий, оборудования и комплектующих, чтобы не проваливаться. Вместе с тем нам необходимо развивать собственное производство и становиться конкурентоспособными в мире, либо придется отказаться от решения стратегических задач развития экономики.