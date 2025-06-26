Ставка на суверенитет

Ставка на суверенитетВыполнение задач достижения технологического суверенитета требует снижения ключевой ставки
Дискуссия о возможном замедлении экономического роста России и поиске путей для сохранения текущих темпов развития – одна из ключевых новелл традиционно масштабных экспертных обсуждений, которые прошли в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент нашей страны ставит задачу достижения технологического суверенитета. Это будет непросто: за несколько десятилетий подряд мы привыкли жить в условиях глобального мира и глобального рынка.
Тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки, который серьезно отражается на рентабельности предприятий. Целей не достигнуть, если мы не реализуем успешно программу импортозамещения или импортоопережения. Для их реализации необходимо качественное дорогостоящее оборудование, станки. А чтобы продолжить переоборудование и стимулировать развитие отечественной промышленности, нужны доступные кредиты – под 5–10%. По критическим отраслям получилось достаточно успешно перестроить логистические цепочки поставок технологий, оборудования и комплектующих, чтобы не проваливаться. Вместе с тем нам необходимо развивать собственное производство и становиться конкурентоспособными в мире, либо придется отказаться от решения стратегических задач развития экономики.