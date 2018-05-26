Как отдыхали гости Петербургского форума
Культурные и спортивные мероприятия ПМЭФ-2018 в объективе фотографов
Министр спорта Павел Колобков, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая и основатель компании USM Holdings Алишер Усманов (слева направо) во время товарищеского матча между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях в Российском этнографическом музее
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Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев во время благотворительного концерта в Музее Фаберже в преддверии форума
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Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг (в центре) и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (справа) перед началом благотворительного концерта в Музее Фаберже
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Выступление артистов на индийском приеме в «Гранд отеле Европа Belmond»
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Украинский боец Александр Доскальчук и казахский боец Арман Ашимов (сверху вниз) во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge в рамках форума
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Виолончелист Сергей Ролдугин во время выступления на благотворительном концерте «Музыка любви. Посвящение Санкт-Петербургу» в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина
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Игрок сборной ПМЭФа, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров (справа) в хоккейном матче между сборной ПМЭФа и сборной правительства Санкт-Петербурга
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Во время международного проекта «Ралли мира», который проходит под лозунгами «Россия и Европа вместе» и «У стран Запада и России одна миротворческая дорога» в рамках форума
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Игра «Что? Где? Когда?» в рамках культурной программы форума
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