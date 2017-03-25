В Крым прибыла делегация немецких бизнесменов и политиков

В Крым с недельным визитом прибыла делегация бизнесменов и политиков из Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрия Гемпеля.

«Мы встретили делегацию из Германии в количестве 10 человек, в их числе политики, депутаты регионального уровня, бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости. Срок пребывания – семь дней», – сказал Гемпель.

Члены делегации намерены посетить Ялту, Севастополь и Симферополь. «Немцы смогут пообщаться с нашими бизнесменами, узнать, какие перспективы есть у них, и получат ответы на все интересующие вопросы от представителей министерств и ведомств», – добавил Гемпель.

Он напомнил, что это не первая немецкая делегация, которая приезжает в Крым с момента его присоединения к России.

По словам Гемпеля, большинство немецких бизнесменов из-за санкций опасаются вести свой бизнес в Крыму, но подобные визиты «прорывают информационную блокаду» полуострова.