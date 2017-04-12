Шувалов: ориентир по дивидендам госкомпаний – на максимальные выплаты

Решения по дивидендам госкомпаний за 2016 г. еще не приняты, однако «ориентируем компании на то, что надо платить дивиденды максимально», сообщил в среду, 12 апреля, первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Это хорошо и для инвесторов, и для демонстрации инвестиционной привлекательности - для того, чтобы они покупали эти акции. В целом мы считаем, что сейчас время, когда можно заплатить до 50% [от чистой прибыли]. Для других компаний, наоборот, от 50% и ниже. Предложения такие, что надо максимально взять 50% с тех, с кого можно взять», - пояснил Шувалов.

При планировании бюджета на 2017–2019 гг. Минфин исходил из того, что госкомпании будут направлять на дивиденды 50% консолидированной прибыли. Но в декабре 2016 г. на совещании у Шувалова был одобрен другой принцип – на дивиденды должно направляться не менее 25% консолидированной прибыли, но по итогам аудита конкретной компании (инвестпрограмма, размер долга и способность его обслуживать и т. д.) итоговый показатель может быть и больше. Минэкономразвития согласилось с этим принципом, Минфин же настаивал, что исключений быть не должно.

В прошлом году исключение из общего правила было сделано, например, для «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти». «Газпром» заплатил 24% от прибыли по МСФО, сославшись на обширную инвестпрограмму. «Транснефть» – 8,9%, сославшись на закон «Об акционерных обществах», который запрещает направлять на дивиденды более 100% прибыли по РСБУ. «Роснефть» же заплатила 35% от прибыли по МСФО, поскольку формально не является госкомпанией.