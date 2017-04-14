Замминистра финансов: обсуждение налогового маневра не откладывали

Правительство не принимало решение отложить обсуждение налогового маневра, сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Обсуждения идут, конечно. Изначально было послание президента, которое формулировалось так, что мы в этом году разрабатываем предложения, в следующем году вносим соответствующие изменения в законодательство, которые начнут действовать с 2019 г.», — приводит RNS его слова. Колычев заявил, что информация о переносе обсуждений не соответствует действительности.

О том, что налоговый маневр – повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22% – решено отложить, «Ведомостям» сообщили три федеральных и один высокопоставленный чиновник. По словам собеседников, такое решение принято в среду на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева.