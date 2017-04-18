Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились на 0,2%

Реальные располагаемые доходы россиян с января по март текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 0,2%, передает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

В марте 2017 г. в годовом выражении доходы снизились на 2,5%, а к февралю 2017 г. показатель вырос на 1,4%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в марте увеличились в годовом выражении на 1,9% - до 29 627 руб.

Среднемесячная зарплата по итогам марта составила 37 640 руб., что на 5,8% выше, чем годом ранее.