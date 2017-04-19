Минфин будет рекомендовать «Алросе» дивиденды на уровне 50% прибыли по МСФО

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство будет рекомендовать направить на дивиденды за 2016 г. половину чистой прибыли «Алросы». «Пятьдесят процентов», – ответил на вопрос журналистов министр, который также является председателем набсовета алмазодобывающей монополии.

Дивидендная политика «Алросы» предполагает выплаты в размере 35% от чистой прибыли, но в прошлом году «Алроса» впервые перечислила акционерам 50%. Накануне SPO, прошедшего в июле 2016 г., руководство компании и чиновники заявили о возможности продолжения практики выплат 50% от чистой прибыли.

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за 2016 г. составила 133,471 млрд руб., что в 4 раза выше показателя годом ранее. Чистый денежный поток вырос в 2,7 раза, достигнув 111,4 млрд руб.