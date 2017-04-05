«Алроса» планирует конвертировать на Московской бирже 50% валютной выручки

«Алроса» планирует конвертировать на Московской бирже половину валютной выручки. Об этом на Биржевом форуме заявил финансовый директор компании Игорь Куличик.

«Мы получили допуск на биржевой валютный рынок и собираемся конвертировать на Московской бирже 50% валютной выручки», - сказал он.

По его словам, выручка компании от продажи необработанных алмазов в 2016 г. составила $4,375 млрд. Среднемесячный объем конвертации через Московскую биржу может составить $160-200 млн, если выручка компании в 2017 г. не опустится ниже прошлогоднего уровня.

«Сделки по продаже $27 млн на Московской бирже были заключены 4 апреля», - отметил официальный представитель «Алросы».