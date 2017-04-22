Минфин считает, что вкладчики должны платить налог с доходов по депозитам

Минфин считает, что физические лица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам. Об этом заявил заместитель министра финансов России Илья Трунин.

«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане», — сказал Трунин.

Он отметил, что пока ведомство не предлагает это официально, но такое предложение может возникнуть в ходе налоговой реформы.