Минфин не готовит предложений об обложении НДФЛ доходов от депозитов

В Министерстве финансов России заверили, что ведомство не готовит предложений об обложении налогом доходов с депозитов. «Обращаем внимание: Минфин не готовит предложений, связанных с обложением НДФЛ доходов от банковских депозитов», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что физические лица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам. Он отмечал, что пока ведомство не предлагает это официально, но такое предложение может возникнуть в ходе налоговой реформы.