Путин: интересы россиян должны быть защищены при большом притоке трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании поручил сформулировать предложения по работе в миграционной сфере. Он также считает необходимым проработку данных вопросов в администрации президента.

«Безусловно, вся проблема требует нашего постоянного внимания и совершенствования механизмов ограничения граждан России от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере, в защите их законных интересов на рынке труда, на предоставление социальных услуг, которые ставятся под сомнение с учетом тех проблем, которые порождаются большим количеством приезжих», – заявил Путин, добавив, что «мы знаем вопросы и проблемы экономики, которая нуждается в притоке рабочей силы».