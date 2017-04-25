Дворкович: Россия заинтересована в сохранении текущих цен на нефть

Россия готова сохранить добычу нефти на текущем уровне или увеличить ее без риска падения цен, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью «Интерфаксу». Решение, по его словам, будет принято по итогам мониторинга сокращения добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в апреле-мае.

«Сейчас мы видим, что спрос и предложение постепенно сближаются. Если будем понимать, что для стабильных цен какие-то соглашения должны быть продлены, может быть, на это и пойдем. Но повторю, мониторинг не завершен, будем ждать его результатов», - сказал Дворкович.

И правительство, и нефтяные компании заинтересованы в текущих стабильных ценах на нефть, отметил он. «При нынешних ценах мы имеем возможность не так сильно повышать налоги и предоставлять дополнительные льготы, понимая, что цены остаются более высокими. При ценах $35-40 за баррель очень тяжело убедить Минфин предоставить дополнительные льготы нефтяникам. И поэтому, конечно, мы все хотим таких стабильных цен, ближе к нынешнему уровню. Но другой вопрос - какой ценой», - отметил Дворкович.

«Если мы понимаем, что ситуация уже сбалансировалась и для стабильности на рынке нужно на текущем уровне сохранять добычу, то, может быть, так и сделаем. Но если мы поймем, что добычу снова можно наращивать и это не приведет к падению цен, то будем ориентироваться на это. Но повторяю: пока есть шаткое равновесие на рынке и общее ощущение, что резкими движениями его лучше и не нарушать», - заключил Дворкович.