Греция договорилась с международными кредиторами о параметрах реформ в экономике

Греция и международные кредиторы пришли к долгожданному соглашению по пакету реформ, которые Афины обязуются проводить в обмен на предоставление финансовой помощи, сообщает Reuters. Ранним утром 2 мая министр финансов Эвклид Цакалотос сказал репортерам, что «пошел белый дым», намекая на традиционный знак Ватикана об успешном избрании нового папы на конклаве. По его словам, переговоры о реформе завершились по всем пунктам, теперь можно начать обсуждение списания части задолженности.

Стороны уже полгода не могли договориться о предстоящей грекам реформе, в том числе по трудовому законодательству, энергетике и сокращению пенсий и повышению налогов, напоминает Reuters. Прийти к скорому соглашению не получалось в основном из-за расхождений Евросоюза и МВФ по целевым параметрам налоговой реформы в Греции. Пока греческая сторона пообещала сократить пенсии в 2019 г. и повысить налоги в 2020 г., чтобы сэкономить для бюджета около 2% ВВП. Если по этим пунктам будут достигнуты показатели лучше целевых, Греции будет можно смягчить дополнительные меры экономии, в том числе понизить некоторые налоги. Добиться частичного списания задолженности Афинам удастся в зависимости от успехов в достижении целевых показателей по профициту бюджета.