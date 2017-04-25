Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: МВФ для евро

Европейские чиновники думают о создании Европейского валютного фонда

По их мнению, он сможет решать проблемы стран еврозоны эффективнее, чем МВФ

Джемма Тетлоу,

Шон Доннан,

Джим Брансден

/ Financial Times