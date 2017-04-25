Мировая экономика
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: МВФ для евро

Европейские чиновники думают о создании Европейского валютного фонда

По их мнению, он сможет решать проблемы стран еврозоны эффективнее, чем МВФ
  • Джемма Тетлоу,
  • Шон Доннан,
  • Джим Брансден
  • / Financial Times
Европейские чиновники вернулись к идее создания Европейского валютного фонда
Европейские чиновники вернулись к идее создания Европейского валютного фонда
Евгений Разумный / Ведомости

Европейские чиновники вернулись к идее создания Европейского валютного фонда (EMF), рассказал Financial Times еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московичи.

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