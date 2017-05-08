Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель вырос на 26,2%

Товарооборот между Россией и Китаем за первые четыре месяца 2017 г. увеличился на 26,2% до $24,73 млрд. Об этом говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.

В отчетном периоде экспорт из Китая в Россию вырос на 22% и составил $11,65 млрд. Импорт российских товаров в Китай увеличился на 30,1% до $13,08 млрд.

В апреле этого года торговый оборот между двумя странами составил $6,59 млрд. В Россию экспортировано китайских товаров на сумму в $3,22 млрд, а импорт из России в Китай составил $3,38 млрд.

В целом объем внешней торговли Китая за четыре месяца вырос на 13,6% годовых до $1,22 трлн, китайский экспорт - на 8,1% до $662,7 млрд. Импорт увеличился на 20,8% до $559,4 млрд.