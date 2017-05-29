Набиуллина перечислила вызовы, стоящие перед российской экономикой

Российской экономике в обозримой перспективе придется столкнуться с рядом внешних и внутренних вызовов, прежде всего, с общим замедлением темпов глобального экономического роста, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В ближайшие 5–10 лет факторы экономического роста в России будут отличаться от тех, которые были источниками роста в 2000-х – первой половине 2010-х гг., заявила предправления ЦБ журналу ПМЭФ, подготовленному Росконгрессом.

Первое, по ее словам, - это общее замедление темпов глобального экономического роста. Хотя в 2017 г. темпы глобального роста несколько повысились и выглядят более устойчиво, чем в предыдущие девять лет, последовавшие после глобального экономического кризиса, но тем не менее, по сравнению с нулевыми годами рост выглядит все еще малоубедительным.

Второе – отсутствие в мире явных локомотивов роста, предъявляющих растущий спрос на сырьевые товары и другие традиционные товары российского экспорта, отметила Набиуллина.

Третье – это риски роста волатильности на глобальных финансовых рынках, связанные прежде всего с выходом США, а в последующем и еврозоны из политики количественного смягчения, указала она.

Существуют и серьезные внутренние экономические вызовы, добавила Набиуллина. Потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей ограничен; безработица находится на уровне, близком к историческому минимуму; обследования предприятий показывают, что загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму.

«Поэтому основные резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, повышении качества управления, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста», - констатировала она.