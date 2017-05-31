Минэкономразвития объяснило резкое падение доходов россиян в апреле

Минэкономразвития объяснило резкое падение доходов населения в апреле методологией подсчета, а не реальными тенденциями.

«Несмотря на устойчиво положительную динамику заработной платы, доходы населения снова ускорили падение. В апреле сокращение реальных располагаемых доходов составило 7,6% год к году против снижения на 2,3% год к году месяцем ранее», – говорится в выпуске «Картина экономики» Минэкономразвития.

Ведомство отмечает, что за четыре месяца доходы населения снизились на 2,2% год к году, однако это не связано с динамикой заработных плат. Снижение показателя «скорее является отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области», объясняют в министерстве.

По оценке Минэкономразвития, с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке реальные располагаемые доходы за четыре месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, – на 0,6% год к году.