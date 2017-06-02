Голодец назвала мигрантов в России «подушкой безопасности» для производительности труда

Поддерживать рост производительности труда в России позволяет поддерживаемый правительством рост рождаемости в стране и приток мигрантов, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Как передает «Интерфакс», она сказала это на ПМЭФ. По ее словам, рост производительности можно «довольно смело, поскольку есть такая "подушка безопасности" в виде демографии и в виде большого числа мигрантов, работающих на российском рынке - сегодня их число достигает почти 6 млн человек».

Вице-премьер добавила, что власти могут регулировать занятость приезжих работников исходя из текущей ситуации на рынке труда. Одновременно следует понимать, «от чего мы должны отказываться и как успевать за прогрессом», предупредила она.

Проблема безработицы, по ее оценке, носит территориальный характер, передает «Прайм». «Даже в самые сложные периоды, когда проходило сокращение экономического роста, число вакансий, которые предъявлялись на нашем рынке, не опускалось ниже 900 000, а в среднем колебалось вокруг одного миллиона... Проблемы, которые возникают в России, - это, скорее, проблемы территориального характера. То есть у нас есть территории с высоким уровнем безработицы, но есть территории абсолютно трудодефицитные, и здесь вопросы к организации мобильности кадров, системных мер по поддержке занятости», - сказала Голодец.

Рынок труда меняется, и качество труда, квалификация работников должны расти, заявила вице-премьер. По ее словам, именно поэтому в России уделяется большое внимание перестройке системы среднего профессионального образования и участию в международном чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Кроме того, новые подходы внедряются и в сфере образования - так, система образовательных стандартов и новые технологии в обучении кадров позволяют быстрее готовить квалифицированных работников с необходимыми навыками, которые востребованы на рынке труда в настоящий момент.