Силуанов рассказал, когда начнут тратить средства резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета

Минфин России рассчитывает начать расходовать резервный фонд на финансирование дефицита федерального бюджета в конце осени - начале зимы. «Мы постараемся максимально отдалить решение, поскольку у нас есть остатки средств, и думаю, что к тратам подойдем к концу осени, ближе к зиме», – сказал министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2017.

В 2017 г. планируется использовать 1,6 трлн руб. резервного фонда для финансирования дефицита бюджета, кроме того, на эти цели будут потрачены 663,5 млрд руб. из фонда национального благосостояния.

В 2016 г. на финансирование дефицита бюджета было потрачено 2,137 трлн руб. из резервного фонда, что соответствует планировавшимся Минфином объемам расходования фонда (2,1 трлн руб.). Расходование было начато в апреле, валюту из фонда на эти цели продавали также в мае, августе по 390 млрд руб. и в декабре на 966,9 млрд руб.