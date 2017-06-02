S&P отозвало долгосрочный рейтинг России по национальной шкале

Международное рейтинговое агентство S&P отозвало долгосрочный рейтинг России по национальной шкале, а также рейтинги по национальной шкале некоторых российских компаний и банков. Об этом говорится в пресс- релизе агентства.

Рейтинги по национальной шкале были отозваны у банка ВТБ, «Роснано», АИЖК, Газпромбанка, «Согаза», «Ингосстраха», Промсвязьбанка, банка «Возрождение», Альфа-банка, «Мосэнерго», «Лукойла», «Газпром нефти», «Северстали», РЖД, «Норникеля», НЛМК, ТМК, «Мегафона», «Совкомфлота», «Новатэка», «Русгидро», «Фосагро», ТГК-1, «Россети», группы «ПИК», «Уралкалия», «Детского мира» и ряда других компаний, а также их дочерних обществ.