МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы на Украине

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы на Украине, который был разработан министерством социальной политики по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Гройсман провел переговоры с главой миссии МВФ Роном Ван Роденом. «Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который базируется на лучшем мировом опыте и дает ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», — говорится в сообщении.

Министерство социальной политики выразило благодарность специалистам Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.