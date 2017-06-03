ЕС может выделить Украине 50 млн евро на восстановление Донбасса

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность выделения Украине 50 млн евро на восстановление городской инфраструктуры в Донбассе, сообщается на сайте Верховной рады. Об этом заявил комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан в ходе визита в Мариуполь.

В последние годы Еврокомиссия выделила около 400 млн евро на помощь Украине, в том числе на реализацию гуманитарных проектов в Донбассе. Более 1,3 млн евро были направлены именно для Мариуполя. Хан положительно оценил восстановление объектов городской инфраструктуры в городе. По его словам, он имеет большой потенциал развития, в частности в сферах промышленного производства, агропромышленности и туризма.