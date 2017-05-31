Стороны конфликта договорились о режиме прекращения огня в Донбассе

Бессрочный режим перемирия в Донбассе вступит в силу 1 июня, сообщил представитель военного ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Достигнута договоренность с украинской стороной о полном бессрочном режиме прекращении огня с 00.00 1 июня», - сказал он. Представитель ДНР также сообщил, что в этот день глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан посетит донецкую Горловку, где за последний месяц значительно ухудшилась ситуация.

В свою очередь Киев заявил о готовности к компромиссам в ситуации с освобождением заложников.

«Проинформировали семьи заложников о позиции украинской стороны, озвученной заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко в Берлине, 30 мая, на встрече в нормандском формате, что безопасность и освобождение заложников является для нас ключевым приоритетом. И руководство СБУ, и мы в свою очередь заверили семьи, что готовы к самому широкому компромиссу ради освобождения», – написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию.