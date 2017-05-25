СКР возбудил три дела из-за обстрелов украинскими военными населения Донбасса

Следственный комитет России (СКР) возбудил три дела из-за артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения на юго-востоке Украины. «Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – цитирует «РИА Новости» представителя СКР.

По данным следствия, 18, 20 и 21 мая военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины обстреляли села Коминтерново и Спартак, а также Петровский район города Донецка. Пострадали четыре мирных жителя.