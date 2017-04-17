СКР возбудил дело по факту похищения россиян в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела по фактам похищения волонтеров-россиян на территории Донбасса украинскими спецслужбами в 2014-2015 гг. По данным ведомства, нескольких граждан России похищали «с целью их последующего необоснованного привлечения к уголовной ответственности».

По версии СКР, в декабре 2014 г. на блокпосту около поселка Красный Партизан Донецкой области был похищен 36-летний россиянин, который работал в ДНР волонтером. Его незаконно удерживали в городах Новоградовка, Волноваха и Мариуполь, позднее он был осужден за создание террористической организации, сообщили в ведомстве, отметив, что россиянину удалось освободиться лишь через два года.

«Кроме того, в апреле 2015 г. вооруженными лицами вблизи поселка Еленовка Донецкой области были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем", среди которых в том числе находились российские граждане, которые везли из Луганска гуманитарный груз», – отметили в СКР. Им также вменили в вину создание террористической организации. «Впоследствии они были обменяны на украинских военнослужащих, задержанных представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», – отмечается в сообщении ведомства.