Товарооборот между Россией и Китаем в мае вырос на 20,2%

В прошлом месяце товарооборот между Россией и Китаем в долларовом эквиваленте составил $7,66 млрд, что на 20,2% выше, чем в мае 2016 г. Китайский экспорт в Россию в мае составил $3,76 млрд, импорт из России — $3,89 млрд.

В целом с января по май объем двусторонней торговли вырос на 26,1% до $32,39 млрд, при этом китайский экспорт в Россию за пять месяцев вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт из России — на 30%.

По итогам 2016 г. товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%, составив $69,525 млрд: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3% до $37,297 млрд, импорт из России упал на 3,1% до $32,228 млрд.