«Газпром» настаивает на пересмотре правительственных поправок по закупкам госкомпаний

Предложения по пересмотру правительственных поправок к закону о закупках госкомпаний содержатся в письме зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Письмо, датированное 5 июня, включает 16 предложений по изменению законопроекта.

«Газпром», в частности, оспаривает необходимость проведения всех конкурентных закупок у малого и среднего бизнеса в электронной форме, норму о проведении закупок по квоте МСП на электронных площадках для госзакупок. Издание напоминает, что перевод всех закупок у МСП в электронную форму было одной из ключевых идей Белого дома по повышению прозрачности этого сектора, чтобы в будущем распространить электронные процедуры на все госзакупки и закупки госкомпаний.

Сопоставление ценовых предложений поставщиков операторами электронных площадок «Газпром» также не устраивает. Лучший выбор, по версии компании, может сделать только заказчик. Монополия настаивает на том, чтобы ограничить круг участников закупок теми, кто подавал заявки, а не допускать к ним «любое лицо», а возможности обжалования нарушений при закупках – закрытым перечнем оснований для жалоб, которые смогут подавать только «юрлица и предприниматели, чьи законные интересы нарушены».

Глава департамента по развитию контрактной системы Минэкономики Максим Чемерисов заявил, что обращение «Газпрома» в министерство не поступало. В ведомстве считают законопроект результатом компромисса бизнеса и государства. «Мы согласились с предложениями крупнейших компаний, которые направлены на снижение издержек при осуществлении закупок. Компании согласились с позицией государства о необходимости повышения прозрачности, развития конкуренции и расширения мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Изъять из законопроекта часть положений — значит нарушить баланс договоренностей», — говорит чиновник.

Ранее президент Владимир Путин поручал правительству обеспечить принятие поправок до начала думских каникул. При этом глава думского комитета по экономполитике Сергей Жигарев заявил, что комитету «поручений по поводу конкретных сроков принятия закона» не давалось.