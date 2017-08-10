Счетная палата выявила в первом полугодии нарушений на 1,13 трлн рублей

Счетная палата России выявила за первое полугодие 2017 г. нарушений на 1,13 трлн руб. Об этом рассказала руководитель ведомства Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По итогам 2016 г. палата выявила нарушения на 965 млрд руб. По ее словам, показатель увеличился отчасти за счет внедрения в практическую работу Счетной палаты риск-ориентированного подхода, а также внедрения информационной системы удаленного аудита. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Если по итогам 2016 г. у нас было 965 млрд руб. и 3845 нарушений, то за первое полугодие 2017 г. это уже 2631 нарушение и 1,13 трлн руб. Если мы усредним на проведение одного контрольного мероприятия, то за 2016 г. на одно контрольное мероприятие по количеству приходилось 15 нарушений и где-то 3,7 млрд руб., то за первое полугодие 2017 г. уже 18 по количеству и 6,9 млрд руб. по объемам», - сказала она.

Голикова отметила, что наибольшее количество нарушений в отчетном периоде выявлено в сфере бюджетного и бухгалтерского учета (629 млрд руб.). Также много нарушений закона о бюджете (на сумму порядка 168 млрд руб.), закона о госзакупках (на 18,5 млрд руб.), нарушений при проведении информатизации федеральных органов (на 22 млрд руб.).