ВЦИОМ: материальные проблемы волнуют граждан России больше, чем год назад

Жителей России больше всего волнуют низкие зарплаты и уровень жизни, свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса.

Почти четверть (24%) опрошенных волнуют низкие зарплаты и уровень их жизни в целом. В январе 2017 г. так отвечали 18% опрошенных, в июле 2016 г. – 14%.

Каждый пятый опрошенный (21%) обеспокоен состоянием экономики страны в целом. В начале этого года таких было 16%.

Вопросы социальной политики – на третьем месте у жителей страны: 18% в июле (год назад, в июле-2016 – 9%).

Вопрос здравоохранения остается не менее острым у жителей РФ. Эта тема волнует 17% опрошенных (в июле 2016 г. так отвечали 10%).

14% опрошенных волнует проблема безработицы в стране. Вопрос образования - 10-14% в январе и июле текущего года, в июле - 12% респондентов видят проблему в обучении в РФ.

Далее идут проблемы низких пенсий (10% жителей России), инфляция (10%), вопрос коррупции в стране (10%), а также проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве (8%).