ВЦИОМ: россияне стали позитивнее оценивать экономическое и политическое положение страны

Россияне стали давать более позитивные оценки экономическому положению страны и политической обстановке, хотя их степень удовлетворенности жизнью за год почти не изменилась, сообщил ВЦИОМ.

17% россиян оценивают экономическую ситуацию выше среднего (12% в июле 2016 г.), 25% - ниже среднего (32% в июле 2016 г.), 55% - средне (по сравнению с 54% в июле 2016 г.).

Политическую обстановку в стране граждане также оценивают выше, чем годом ранее: ответы «хорошая» или «очень хорошая» дают 28% респондентов (в июле прошлого года - 23% опрошенных), «плохая» или «очень плохая» - 19% (21% в прошлом году), «средняя» - 48% (51% в 2016 г.).

У россиян ухудшились оценки материального положения семьи, следует из данных ВЦИОМа: россияне стали чаще говорить о плохом положении в этом году (22% сейчас и 18% было), стали реже оценивать его как среднее (61% сейчас против 66% в июле 2016 г.). Положительные ответы дают 16% (15% было год назад).

Индекс удовлетворенности жизнью в целом за год несильно изменился. 46% опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает (49% в 2016 г.), об обратном рассказали 25% респондентов (24% годом ранее), еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми (в 2016 г. этот показатель также равнялся 27%).

Опрос проводился 27 июля - 1 августа среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов девяти федеральных округов страны.