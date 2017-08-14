Тоска по одноэтажной России

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Современный частный дом – мечта большинства россиян. Жить в таком доме хотели бы 66% опрошенных, следует из опроса ВЦИОМа. Большинство респондентов – городские жители многоквартирных домов; желающих переехать в свой дом среди них более 50%. Треть респондентов уже живет в частном жилом доме, подавляющее большинство из них хотели бы в нем и остаться.

О том, что россияне хотели бы жить в своем доме, свидетельствуют и другие опросы. Еще в 2007 г. фонд «Общественное мнение» показал, что для большинства россиян идеальное место жительства – собственный благоустроенный дом. Что неудивительно, говорит экономист Наталья Зубаревич: «Отдельный дом для человека – ценность в любой стране». В западных странах это желание реализуемо для людей с разным уровнем доходов, в России – только для тех, у кого доходы выше среднего. Для большинства это просто мечта, считает Зубаревич: «Хотеть люди хотят, но мочь не могут». Частные дома в российских городах – редкость, это следствие советской традиции, покончившей в 1950–1960-х с индивидуальным строительством в городах. На их место в ходе насильственной индустриализации пришли массовые многоквартирные дома.