Аналитики связали развитие среднего класса с ростом количества домохозяйств с кошками и собаками

В развивающихся странах формирование среднего класса и смена уклада жизни привели к быстрому росту численности домашних питомцев, в первую очередь кошек и собак. В развитых странах их численность в последние годы меняется мало. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times, таковы данные аналитической группы Euromonitor по 54 странам мира.

С 2003 г. число домашних кошек в развивающихся странах увеличилось на 49% до 126 млн голов, а собак (не считая служебных) - на 51% до 243 млн. В развитых странах домашних кошек и собак за тот же период стало больше на 5%, 155 млн и 137 млн соответственно. «В бедных странах людей больше интересует курица, которая несет яйца, или свинья, которой можно скормить пищевые отходы. И только когда они становятся немного богаче, ситуация меняется. Домашних животных можно рассматривать почти как предмет роскоши для этой группы стран», - приводит «Интерфакс» мнение главного экономиста Renaissance Capital Чарльза Робертсона. Люди в развивающихся странах теперь чаще живут поодиночке, а не большими семьями, где в одном доме собрано несколько поколений, и это способствует спросу на домашних животных, отмечает агентство.

По прогнозу Euromonitor, мировой рынок кормов для домашних животных и сопутствующих товаров в 2017 г. может приблизиться к $110 млрд. Лидером по абсолютному объему продаж остается Северная Америка (почти $50 млрд). За ней следуют Западная Европа ($28,6 млрд), Латинская Америка ($10,9 млрд), Азия без учета Японии ($6,5 млрд). По темпам роста же в последние годы лидирует Азия, за ней следуют Ближний Восток и Африка, на третьем месте - Восточная Европа.

Пола Флорес из Euromonitor отмечает значительное влияние соцсетей на этот рынок, поскольку в развивающихся странах владельцы кошек и собак обычно намного моложе, чем в развитых. Кроме того, ослабевает влияние религиозных табу: во многих мусульманских странах собаки пока остаются редкостью, поскольку считаются нечистыми животными, но, например, в Индонезии их популяция выросла на 150% с 2003 г. И во всех странах, как развитых, так и развивающихся, появляется все больше мест, куда можно прийти вместе с домашними животными, добавляет Флорес.

В Китае собака есть только в 5,6% домохозяйств, кошки - в 1,5%. В Индии этих животных еще меньше: 5,5% и 0,5% соответственно. Но несмотря на крайнюю бедность населения численность домашних кошек и собак в Индии растет намного быстрее, чем в Китае: популяция собак выросла на 120% с 2003 г., кошек - на 67%. Китай остается мировым лидером по численности и темпам роста декоративных рыбок и птиц.

Румынию «Интерфакс» назвал самой «котоцентричной» страной мира: хотя бы одна кошка есть у 47% населения, раньше много лет по этому показателю лидировала Новая Зеландия. В Южной Корее число владельцев домашних кошек с 2003 г. подскочило на 617%. По количеству собак на душу населения первые места занимают Чили, Бразилия и снова Румыния.