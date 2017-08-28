Кипр может ограничить количество получателей гражданства в обмен на инвестиции

Правительство Кипра не планирует отказываться от программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, но может ограничить количество тех, кто может ей воспользоваться, заявил министр финансов Харрис Георгиадес. Об этом сообщает Cyprus Business Mail со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

«Правительство уже продвинулось в существенном пересмотре этой программы и без колебаний будет вносить новые поправки и изменения. Это необходимо, чтобы программа продолжала работать, служить интересам нашей экономики, не привела к перегибам и сохранила хорошую репутацию нашей страны», – цитирует министра издание и добавляет, что правительство Кипра может рассмотреть вопрос о введении ограничений на количество получателей гражданства в течение года. Некоторые аспекты программы вызывают беспокойство, и необходимо отслеживать ее эффективность, сказал Георгиадес. По его словам, правительство также может ужесточить требования к частным компаниям по ее рекламированию.

Последняя версия программы предполагает, что за гражданством Кипра могут обратиться иностранцы, вложившие не менее 2 млн евро в недвижимость или 2,5 млн евро – в кипрские гособлигации или акции. В предыдущих версиях инвестиции были гораздо более значительными – 5 млн евро, еще раньше – 12,5 млн евро. В нынешнем виде программа была принята после финансового кризиса и краха крупнейших банков в 2013 г.; за время ее действия было выдано около 2000 паспортов, говорил Георгиадес Bloomberg в апреле. Около половины получили россияне, свидетельствовали оценки PricewaterhouseCoopers и других консалтинговых компаний, помогающих клиентам в этом процессе. По данным правительства, программа помогла привлечь около 4 млрд евро зарубежных инвестиций.