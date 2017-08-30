Moody's ухудшило прогноз по росту ВВП США в 2017 году

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по темпам роста ВВП США в 2017 г. до 2,2% с 2,4% из-за негативных статистических данных по экономике страны, говорится в релизе агентства.

Прогноз роста ВВП США на 2018 г. также был ухудшен - до 2,3% с 2,5%. «Пересмотр прогноза на 2017 г. связан с более низкими показателями за первое полугодие. Ухудшение прогноза по росту в 2018 г. отражает ожидания более скромного фискального стимулирования, чем предполагалось ранее... Мы ожидаем, что ужесточение денежно-кредитной политики в США продолжится в этом году и далее», - пишет агентство.

В то же время Moody's улучшило прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта: прогноз на 2017 г. составляет 2,1%, а на 2018 г. - 1,9%. Агентство объясняет свое решение улучшением экономической ситуации и прогноза по росту экономик Германии, Франции и Италии. Так, рост ВВП Германии в 2017 г. ожидается на уровне 2,2%, а 2018 г. - 2%, по Франции прогноз на текущий и следующий год теперь составляет 1,6%, а по Италии 1,3% в оба года.