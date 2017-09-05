Расходы по крымской ФЦП могут вырасти на 56–70 млрд рублей

Расходы на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма могут вырасти на 56–70 млрд руб., заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, после Главгосэкспертизы сметная стоимость ряда объектов увеличена, «политическое решение» по ним принято. «Общая сумма – от 56 млрд до 70 млрд руб., правительством [России] обсуждаются источники [финансирования]», – сказал Аксенов журналистам в Симферополе.

В конце августа зампредседателя правительства Крыма Виталий Нахлупин заявил, что ввод почти трети объектов ФЦП развития Крыма будет перенесен на 2018 г.: «Из 113 объектов ФЦП, запланированных к вводу на 2017 г., 37 объектов, по нашим оценкам на сегодняшний день, имеют большую вероятность неввода в этом году». По мнению Нахлупина, основные причины отставания в строительстве объектов ФЦП связаны с некачественной подготовкой проектно-сметной документации: «Сделано это было некачественно, не в сроки, с огромнейшими доработками в последующий период».

ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 г. принята в августе 2014 г., затем в нее вносили правки. Последнюю – в ноябре 2016 г., расходы на ФЦП развития Крыма и Севастополя выросли на 9% до 769,5 млрд руб. (в ценах соответствующих лет).