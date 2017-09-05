Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году

Минфин не исключает повышения минимальной розничной цены на водку в следующем году при соответствующих тенденциях на рынке. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минфина Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти», - сказал он.

При этом Трунин добавил, что до 2020 г. не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.

В то же время замминистра считает, то повышение минимальной розничной цены на водку до 300 руб. с 2018 г., о котором просил Минздрав, спровоцирует рост потребления суррогатного алкоголя.

«У Минздрава своя логика с точки зрения здравоохранения, его мотивы понятны, но мы считаем, что сейчас рано это делать, поскольку мы не до конца навели порядок на рынке. Но сейчас мы боимся, что если повышать цены вот так серьезно, то начнется потребление суррогатов», - сказал он.

Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 г. акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, 300 руб. - оптимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 л. В Минфине на запрос газеты не ответили.