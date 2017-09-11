Орешкин назвал замедление годовой инфляции до 3,2% сигналом для ЦБ к снижению ставки

Замедление годовой инфляции, которая уже почти на 1 процентный пункт ниже целевого показателя ЦБ, это сигнал для регулятора к снижению ключевой ставки, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле.

По состоянию на 4 сентября, исходя из недельных данных Росстата, годовая инфляция опустилась до отметки 3,2%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ, которое пройдет 15 сентября, - опорное, то есть после него состоится пресс-конференция председателя Банка России и будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике. Ключевая ставка сейчас составляет 9% годовых.

ЦБ на заседании в пятницу будет вести дискуссию о снижении ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов, сообщил на прошлой неделе в интервью «Интерфаксу» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.