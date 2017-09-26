Fitch считает «очень вероятным» повышение рейтинга России

Международное рейтинговое агентство Fitch считает очень вероятным повышение рейтингов России, но видит риски, связанные с потенциальным ужесточением санкций США в отношении российского госдолга.

22 сентября Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня – BBB-. Прогноз рейтингов был изменен на «позитивный».

«Разумеется, объявленное нами в пятницу решение свидетельствует об очень высокой вероятности того, что рейтинг России будет повышен», – заявил директор группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Эрих Ариспе в интервью агентству Bloomberg.

В то же время возможное ужесточение американских санкций, которое затронет рынок госдолга России, может удержать агентство от повышения рейтингов, добавил он.