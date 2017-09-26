«Интерфакс»: Россотрудничество вновь возглавит Митрофанова

Экс-постоянный председатель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, как предполагается, сменит Любовь Глебову на посту руководителя Россотрудничества. Об этом рассказал «Интерфаксу» во вторник информированный источник.

Ранее во вторник стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любови Глебовой.