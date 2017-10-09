Правительство выделило 526 млн рублей на поддержку многодетных семей

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить субсидии в размере 526 млн руб. на поддержку многодетных семей, говорится на сайте правительства.

«Распределены дополнительные субсидии 25 субъектам Федерации в объеме 526,3 млн руб. на софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей», – говорится на сайте.

Общий объем субсидий из федерального бюджета на эти цели составит 16,352 млрд руб.

Другим распоряжением Медведев поручил выделить 400 млн руб. на реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 2,8 км: «Средства предназначены для проведения демонтажных, культурологических работ, берегоукрепления набережной, строительства и возведения временных сооружений».