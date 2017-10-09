Кипр хочет простить небольшие долги по налогам

Парламентарии Кипра в понедельник начали обсуждение законопроекта о списании просроченной налоговой задолженности, не превышающей 100 евро, сообщает Cyprus Mail. Причем сами должники не должны будут подавать заявок. Если законопроект будет одобрен, правительство сможет списать эту задолженность по рекомендации налогового управления, которое подготовит список должников. Законопроект коснется тех людей и компаний, которые предоставляли налоговые декларации по 2015 г. и не накопили дополнительную налоговую задолженность в 2016 г. и 2017 г.

Если закон будет принят, он будет действовать по 3 января 2018 г. Цель инициативы — снизить нагрузку налогового управления, которому приходится отвлекаться на тысячи мелких дел. По данным налогового управления, сейчас на Кипре около 35 000 налогоплательщиков должны в среднем 60 евро. Их общая задолженность составляет 2,1 млн евро. Как отмечает Cyprus Mail, парламентарии в курсе, что министерство финансов и налоговое управление поддерживают это предложение.