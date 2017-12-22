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Вице-премьер Козак пригрозил уволить замминистров за срыв крымской ФЦП

Вице-премьер России Дмитрий Козак обязал Минтранс, Минобрнауки, а также руководство Крыма и Севастополя устранить нарушения в плане реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, которое прошло 15 декабря.

В случае невыполнения этого требования Козак поручил Минтрансу и Минобрнауки уволить заместителей министров, отвечающих за реализацию программы. В аппарате вице-премьера подтвердили факт проведения совещания, но отказались уточнить, какие поручения были даны. В Минтрансе и Минобрнауки отказались от комментариев.

Из протокола следует, что Минобрнауки должно устранить нарушения в графике «реализации мероприятий по развитию объектов образования» в Крыму и Севастополе, Минтранс — в графике мероприятий, направленных «на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью».

Главу Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова обязали за счет бюджетов республики и Севастополя завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов госпрограммы, которые подлежали вводу в 2017 г., но не были введены.

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г.» была принята в августе 2014 г. для модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В середине июля 2015 г. ее куратором стало Минэкономразвития. Объем финансирования ФЦП составляет 825,4 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета (779,8 млрд руб.), бюджетов Крыма и Севастополя (15,3 млрд руб.) и внебюджетных источников (30,3 млрд руб.). Основными проектами, реализуемыми в рамках ФЦП, являются мост через Керченский пролив и подходы к нему, трасса «Таврида» и объекты энергетики.