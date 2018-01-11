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Минфин полностью отказался от идеи валютных ограничений в кризис

Минфин России полностью отказался от идеи валютных ограничений в случае кризиса, подтвердил «Ведомостям» представитель министерства: эта идея на сегодняшний день уже не рассматривается.

О том, что правительство отказалось от валютных ограничений, в том числе обязательной продажи валютной выручки экспортерами, первым сообщил The Bell. Как писали ранее «Ведомости», осенью 2017 г. Минфин предлагал наделить ЦБ и правительство правом вводить жесткие валютные ограничения в кризис. В частности, речь шла о покупке валюты только с разрешения властей, обязательной продаже валютной выручки, спецсчетов для части операций, ограничениях по операциям на зарубежных счетах и другом. В настоящий момент валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений.

Министр экономического развития Максим Орешкин выступал против введения валютных ограничений, указывая, что они не понадобились ни в кризис 2008–2009 гг., ни в 2014–2015 гг.

В ноябре прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что министерство может отказаться от идеи введения валютных ограничений, но на тот момент дискуссия внутри Минфина продолжалась.