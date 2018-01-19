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Минфин подтвердил выбор Промсвязьбанка опорным банком для гособоронзаказа

Правительство совместно с Центробанком приняло решение назначить опорным банком для гособоронзаказа и крупных госконтрактов Промсвязьбанк, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Руководителем банка планируется назначить Петра Фрадкова.

Промсвязьбанк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и другим характеристикам будет оптимально подходить для этой роли, отметил Силуанов. С середины декабря банк проходит санацию в Фонде консолидации банковского сектора.

Фрадков сейчас является гендиректором Российского экспортного центра. Ранее он занимал пост первого зампредседателя Внешэкономбанка и являлся членом его правления.

О том, что Промсвязьбанк выбран опорным банком для оборонной отрасли, ранее «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника, финансист, слышавший об этом в правительстве, а также близкий к временной администрации Промсвязьбанка источник.

Правительство решило создать специальный банк для обслуживания гособоронзаказа в связи с принятием антироссийских санкций США против предприятий российской оборонной отрасли. Согласно новому пакету санкций ограничительные меры, вплоть до блокировки активов в США, могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. Осенью 2017 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который засекречивает перечень работающих с гособоронзаказом банков. Уже в декабре ЦБ скрыл со своего сайта список таких банков.

Сами санкции и подпадающие под них структуры могут быть определены властями США в ближайшие недели, говорил «Ведомостям» топ-менеджер одного из оборонно-промышленных холдингов. В результате под угрозой оказывались крупнейшие банки России, работающие с гособоронзаказом.

После переформатирования Промсвязьбанка в банк для ОПК его могут отключить от международных платежных систем и у банка появятся проблемы в работе с иностранными контрагентами, ожидает близкий к временной администрации ЦБ собеседник «Ведомостей». Банк может столкнуться с оттоком ликвидности, но ее быстро заменят деньгами гособоронзаказа. Таким образом, нормальный бизнес из Промсвязьбанка, скорее всего, уйдет, отмечает собеседник.