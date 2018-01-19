Госдума согласилась списать $240 млн долга Киргизии перед Россией

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Песков рассказал о реакции Совбеза на украинский закон о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса может подорвать перспективы урегулирования на востоке Украины, считают в Совете безопасности России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков по итогам совещания главы государства с постоянными членами Совбеза.

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», - сказал Песков.

«В этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата", - отметил он.

В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг Верховная рада поддержала законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «оккупированных территорий», а Россия признается «государством-агрессором». Согласно поправкам президент Украины получает законодательное право применять все необходимые средства для противостояния «российской агрессии».

Песков подчеркнул, что «Россия категорически не согласна с этой формулировкой» и считает ее отступлением от формата минского урегулирования.

В российском МИДе назвали принятие законопроекта «подготовкой к войне». «[Президент Украины Петр] Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — заявили в МИД.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совбеза ООН сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по украинскому урегулированию из Минска на другую площадку.

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