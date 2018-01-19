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Титов предложил увеличить НДФЛ для высоких зарплат

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что в России страховые взносы можно было бы снизить до 15% при увеличении НДФЛ для зарплат выше 1 млн руб. до 25%, передает «РИА «Новости».

По его словам, существующая в России налоговая нагрузка на бизнес слишком высокая, в том числе из-за высоких налогов на труд.

«Мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то единому социальному налогу (ЕСН), но суммарный уровень взносов снизить до 15%. Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах», — пояснил Титов.

Он также считает возможным введение прогрессивной шкалы налога НДФЛ. По словам Титова, граждане, получающие высокие зарплаты, должны платить больше. «Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает 1 млн руб. в месяц, облагать по ставке 25%», - сказал он, добавив, что эти средства следует направлять на выплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 г.