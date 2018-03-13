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ВЭБ заложил в макропрогноз повышение пенсионного возраста с 2020 года

Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал прогноз экономического развития России на 2018–2021 гг., базовый вариант которого предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста в РФ с 2020 г.

«С 2020 г. ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы. «Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», – предполагают авторы доклада.

В ВЭБе считают, что благоприятным для экономики в 2017 г. стало соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. «Это позволило повысить цены на нефть и, по оценке ВЭБа, обеспечить дополнительный прирост экономики на 0,2–0,3 п. п.», – приводят в банке свои расчеты вклада этого соглашения в рост российской экономики (который составил 1,5% в 2017 г.).

«Экономическое оживление остается неустойчивым. В III и IV кварталах 2017 г. наблюдалась пауза роста, или временная стагнация... Мы считаем, что за этим в основном стояли временные факторы и ситуация в начале 2018 г. будет улучшаться, однако позитивная динамика остается весьма уязвимой и хрупкой», – предупреждают экономисты ВЭБа.

Базовый сценарий ВЭБа «предполагает развитие российской экономики в ближайшие три года в относительно благоприятных внешних условиях – ожидается устойчивый рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых антироссийских санкций».

«Чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до $20 млрд в 2018–2019 гг. и полностью будет исчерпан к 2021 г. Цена на нефть в среднем в 2018 г. составит $62 за баррель. В 2019 г. снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к ней нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до $53 за баррель. В 2020–2021 гг. цена на нефть будет поступательно расти до $57–59 за баррель», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий предпосылки.

«Базовый сценарий ВЭБа является достаточно консервативным и значительно отличается от консенсус-прогноза в 2019 г., предполагающего более плавную траекторию цен на нефть», – отмечают эксперты банка.