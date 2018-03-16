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Путин поручил разработать указ о национальных целях развития до 2024 года

Президент Владимир Путин поручил своей администрации обеспечить разработку проекта указа, определяющего национальные цели развития России на период до 2024 г. Перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Администрации поручено обеспечить разработку еще ряда указов. В частности, об увеличении населения и повышении ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2030 г., повышении уровня жизни граждан, снижении вдвое уровня бедности, о вхождении России в число крупнейших экономик мира.

Кроме того, администрация должна обеспечить разработку указа, определяющего национальные цели и целевые показатели в здравоохранении, образовании, демографии, жилищной политике, экологии, бизнесе, цифровой экономике и других сферах.

Ответственным за выполнение всех этих поручений назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. Часть поручений направлена правительству России и Центробанку. За их выполнение отвечают Дмитрий Медведев и Эльвира Набиуллина.

Эмоции президентского послания – 2018