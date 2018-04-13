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Турист из Швеции первым в России оформил возврат НДС по системе tax free

Турист из Швеции стал первым иностранцем, оформившим возврат НДС по системе tax free в России. «Вчера первый иностранный турист по безналу - вы знаете, можно получить деньги наличными, а можно на кредитную карту - оформил такой возврат. Причем, что удивительно, это не китайский граждан - это шведский гражданин», - рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме стали оформлять еще 10 апреля. Теперь иностранцы могут вернуть НДС с покупок в магазинах, которые принимают участие в проекте. Речь идет о магазинах в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Красногорске. К концу года количество регионов, участвующих в проекте, увеличится. В проект войдут города - организаторы чемпионата мира по футболу 2018 г.: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Вернуть НДС могут граждане иностранных государств, не входящих в еврозону. Получить tax free они могут с покупок в каждом магазине на сумму не менее 10 000 руб. в течение одного дня. Возврат НДС не касается подакцизных товаров (алкогольная и табачная продукция).